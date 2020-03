El Intendente Españon hizo anuncios en una conferencia de prensa

Informó del llamado a licitación pública para la compra de vehículos con recursos de YPF para el Parque Vial Municipal

Este lunes, en horas de la mañana, el intendente Fernando Españon, llamó a los medios de comunicación local para realizar algunos anuncios de la gestión. Estuvo acompañado por el secretario de Obras Cosme Bazán.

En primer término se refirió al llamado a licitación pública para la adquisición de vehículos para el parque automotor.

“…Estamos muy contentos porque hemos recuperado y presentado toda la documentación que tiene que ver con el fondo de YPF. Estamos tratando de recuperar lo que en su momento quedó en forma trunca que es el tema del asfalto que se debía realizar en la calle 12 de octubre. Hemos decidido rescindir ese contrato del 2014 y ahora estamos tratando de recuperar esos fondos para poder inyectarlos en la cancha de césped suizo del Barrio Don Bosco” dijo Españon

“… En la apertura de sesiones les comentaba que teníamos cuatro maquinas rotas y hemos iniciado los concursos de precios para ver de qué manera podemos ir arreglando esas maquinas. Imagínense la importancia de esto porque la gente nos demanda servicios que intentamos hacer con lo poco que tenemos. A veces gracias a la colaboración de muchos empresarios que nos prestan las maquinas. Eso tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de la gente”, siguió

Preguntado, Españon, de donde provienen los fondos para la adquisición y reparación de la maquinaria anunciada, indicó que “son fondos que han quedado de obras inconclusas. Tenemos alrededor de 5 millones que han quedado de la pavimentación de la calle 12 de octubre y que hay que actualizar. Casi los perdemos por negligencia. Salimos rápidamente a trabajar para la recuperación de ese contrato. Lo demás se hará con los fondos de YPF”

También dijo que “tenemos que ir a buscar fondos en la provincia a y la nación. Lo que no podemos hacer es volvernos locos con lo que estamos haciendo”

En ese sentido, reiteró que “la comunidad estaba en la desidia y el abandono. Pero tenemos que ir paso a paso. Algo importante en la gestión es el ordenamiento y la limpieza. La gente tiene que acostumbrarse que el municipio tiene una planificación”

En esa línea opinó que será algo costoso pero la gente deberá acostumbrarse: “Nosotros nos vamos a caracterizar como un gobierno que toma decisiones. Pero necesitamos el acompañamiento de los vecinos”

En otro tramo de conferencia y consultado en ese sentido, hizo referencia al malestar –que según trascendió en redes sociales-­ produjo en municipio una acción desarrollada por Servicios Públicos en la localidad: “Nosotros hicimos levantar la publicación por una cuestión simple y es que no queremos ir al choque con nadie. Pero si respetarnos. Eso significa que yo no puedo ir a Servicios Públicos a meterme en el tendido eléctrico”, ejemplificó y agregó “Huellas tiene un trabajo en conjunto con este municipio que tiene que ver con la Reserva Natural del Cerro de la Cruz. Si nosotros le decimos a la gente que no ingrese con perros, que no ingrese con vehículos porque hay una normativa establecida les pedimos (a Servicios Públicos) que nos avisen de los trabajos que se quieran hacer y nosotros vamos a ir hasta a colaborar. Porque la idea de este municipio es de colaborar”, sostuvo.