Españon en conferencia de prensa: “Es difícil tener un municipio sin recursos”

En una extensa conferencia de prensa, el intendente municipal Fernando Españon brindó información sobre el relevamiento de las diferentes áreas, de acuerdo a las preguntas que realizaron los comunicadores presentes.

Acompañado por parte de su gabinete, Españon volvió a enfatizar en que recibió un municipio sin recursos, endeudado y desordenado.

En su presentación, el intendente informó que el municipio evalúa un plan para revertir la situación.

“Estamos haciendo un trabajo enorme para funcionar en la comunidad”, sostuvo y agradeció al gobierno provincial,” que está acompañando en todo lo que necesitamos”

“La gobernadora (Alicia Kirchner) ha pedido responsabilidad en la cosa pública y yo vine a poner de pie la localidad”, expuso

Situación con el SEM

Con relación a lo que pareciera un enfrentamiento abierto con el gremio de los municipales, expresó: “Yo no tengo problema en pagar las retenciones, el tema es que se hagan las cosas como corresponde. Se vienen haciendo las cosas mal, desde hace años pero ahora cambió la gestión. Esto no es una guerra, es hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo tengo las puertas abiertas para que venga el Secretario General (del SEM) a charlar. Pero no voy a permitir que haya personas sin trabajar. Queremos corregir esa situación. Hay 20 personas que no se sabe que hacen”, sostuvo

Recategorizaciones

“Lo que esté bien re categorizado, lo dejaremos y lo que este mal lo echaremos para atrás”, indicó Españon

En tanto sobre la mesa de la COPART con quienes se consensuaron las recategorizaciones dijo que “no puede funcionar como si fuese un Concejo paralelo”

Concejo Deliberante

El intendente de 28 de Noviembre, opinó también sobre algunas resoluciones del Concejo Deliberante con relación a las recategorizaciones;” Están mal asesorados”

“Un decreto municipal se baja con una ordenanza, se hizo una resolución de cuerpo y esto tiene que ver con la ilegalidad de algunas sesiones. Si el Concejo Deliberante y el Sindicato consideran que esta bien, vamos a pedir que lo ratifiquen. Acá nadie se hace cargo. Para corregir hay que dejar sin efecto”, aseguró

“El Concejo comenzó una sesión sin quórum, si no tenés quórum no podes dar iniciada la sesión. Yo advertí de estas cosas, no ahora porque soy intendente. Denuncie en su momento que la sesión era ilegal y aprobaron el paquete “.

“No vengo a hablar ahora. Yo vengo diciendo lo que le pasa a los municipales hace muchos años y estamos tratando de ordenar esta situación”, reiteró

Asimismo aseguró que no habilitara más cargos políticos: “El presupuesto del HCD es un anexo del presupuesto de la municipalidad. Si no tengo para pagar como voy a autorizar nombramientos. Nosotros hemos vetado la sugerencia del organigrama. Y hemos enviado la sugerencia. En todas las gestiones las orgánicas se modifican. De hecho tenemos otras situaciones legales que he advertido. Las puertas de la intendencia están abiertas para todos los concejales para que podamos dialogar”, completó

Presupuesto

Al referirse al presupuesto, indicó que “ha ingresado en el Juzgado de Faltas y ha sido consensuado. Se va a mandar casi tal cual estaba. Estamos haciendo un trabajo enorme para poder funcionar en la comunidad. Es difícil tener un municipio sin recursos, por eso tenemos que optimizar todos los recursos que tenemos”, se lamentó

También adelantó que habrá una campaña de limpieza “pero estamos diciendo que lo tiene que mantener el vecino. La gente tiene que entender que debemos vivir en una comunidad organizada”, recalcó

Contratos

A la consulta sobre trascendidos de más de 20 nuevos ingresos al municipio, negó que se haya producido tal situación, aunque aclaró que si, se han producido ingresos en el Jardín Maternal, algunos establecimientos educativos y el Centro Cultural, lugares donde se registraba falta de personal.

En ese sentido explicó que los cargos provinciales los manejara el gobierno provincial: “Obviamente que me preguntan”

También dijo que “la campaña terminó y ahora tengo que tener cordialidad con cada ministerio y vamos tenemos las puertas abiertas para todos”

Acción social

“Había desidia en todos los sectores”, aseguró y agregó que ahora “no sale nada de la parte social sino hay un informe, advirtió consultado sobre la cartera de Acción Social.

“No podemos gastar más de lo que nos ingresa. Nos ingresa una coparticipación de 20 millones de pesos. Y gastamos 29 millones”, detalló

En descubierto

“El giro en descubierto es de la segunda gestión de Hugo Garay donde los compañeros cobraban tarde. Lo que dije es que no podemos estar toda la vida con el giro al descubierto. Hoy tenemos 135 mil pesos que hay que cubrir con recaudación. Me gustaría salir del giro en descubierto. Lo dije antes. Pero no tenemos otra salida”, aseguró

Establecientes educativos

Ha venido la gente del concejo de educación, ya hemos hecho el relevamiento correspondiente y ahora se llevaron el material, nos queda discutir los convenios con Educación. El mantenimiento de la parte exterior se está llevando a cabo por los municipales”, señaló

Servicio interurbano

“Soy sincero hay un deuda de la gestión anterior de 250 mil pesos y hay que ver de dónde podemos sacar los recursos para pagar. Yo no tengo la plata, no tengo ese dinero. No voy a firmar nada hasta que no tenga los recursos y las condiciones óptimas del servicio”. Tengo quejas de la gente que no sabe en qué situación esta cada colectivo. Que a veces el colectivo se queda. Quiero ser responsable y si la gente me está demandando que el servicio no es el que corresponde, no voy a firmar”, explicó con respecto a la situación del servicio interurbano de transporte que hasta el momento no funciona.

La situación de los NyC

“Estamos trabajando para ver de qué manera generamos puestos de trabajo. La parte de Acción Social está colapsada. Recién llevamos 20 días y hemos generado 86 informes. No puede ser que los problemas sociales se traten en Rio Gallegos”, en este aspecto puso de ejemplo el Hogar de Niños donde expuso la falta de personal para su funcionamiento.

