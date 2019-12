El impresentable estado de la ruta camino a Río Turbio

A poco de terminar el año, son muchos los reclamos de los habitantes de Santa Cruz y el estado de las rutas es uno de ellos. Las rutas merecen atención urgente del Estado

El 2019 ya se va, pero todavía quedan problemas sin resolver, que se dividen la responsabilidad entre Provincia y Nación, ahora ambos del mismo color político.

Y en este caso el vecino José “Pichón” Cisterna advirtió el estado de la ruta entre el paraje La esperanza y Cancha Carrera y de cancha carrera hasta la zona primavera antes de llegar al turbio.

Como bien advirtió el vecino, se trata de una ruta muy transitada, por familias que la recorren muchas veces en el año, por razones de estudio, salud, trabajo o vacaciones. También Turistas, servicios médicos, transporte de pasajeros, alimentos, combustible.

“Pero esos cráteres siguen ahí. En ese gran bajo que hay 10 kilómetros antes y 10 kilómetros después más o menos donde más atención hay que tener. Sé que hay voluntades que trabajan para mejorar y estar presentes siempre en las rutas provinciales y nacionales y reconozco su labor, pero no me parece que hace años paso por ahí y sigo viendo los mismos pozos y carteles, “zona de baches” y no se resuelve de una vez por todas. Crítica constructiva”, indicó el vecino.

Luego indicó que, quien no conoce la zona, puede o romper el vehículo o tener un accidente. Taparlo con tierra tampoco es solución. Ojala se resuelva pronto”, señaló.

El lugar más exacto es entre Tapi Aike y más próximo al paso “Don Guillermo”, camino a la Cuenca Carbonífera. (El Diario Nuevo Día)