El Hospital Regional no aplicó el protocolo al paciente con Covid-19 que provino de Puerto Santa Cruz

La persona -asintomática- fue derivada con todos las medidas preventivas. Transitaba una cuarentena, ya que había estado en Buenos Aires. Al llegar al nosocomio de Río Gallegos, fue tratado como un paciente más, por lo que estuvo en contacto con profesionales de la salud. Hisoparon a todos los que estuvieron expuestos y los pusieron en cuarentena.

El informe oficial del gobierno provincial de las 19.00 del este lunes 27 de abril informó la existencia de un nuevo caso de una persona con coronavirus en Puerto Santa Cruz, que elevó a 48 la lista total de personas con Covid-19 en Santa Cruz.

Este paciente, asintomático, que fue derivado del nosocomio de Puerto Santa Cruz el sábado, cumplía en la ciudad portuaria el octavo día de cuarentena, ya que había estado en Buenos Aires.

En su ciudad de residencia tuvo una complicación al padecer problemas vasculares y ser diabético, por lo que fue internado en la zona roja. Ese fue el motivo de su derivación, que se realizó con todas las medidas preventivas para el caso que era claramente sospechoso y cuyo seguimiento realizaban de manera correcta en Puerto Santa Cruz.

Sin embargo, al llegar a Río Gallegos no se le aplicó el protocolo. No se le tomó la temperatura y no se le realizó el interrogatorio respectivo. Lo peor fue, no sólo que no se lo aisló o encapsuló, medida que se aplica en estos casos, sino que se lo internó en una SALA COMÚN.

Esta persona mantuvo contacto con enfermeros, médicos, y demás especialistas. Todo sin control hasta que la jornada de hoy, en que dio positivo. Cuando las autoridades se enteraron, comenzaron a comunicarse con todos los integrantes del hospital que estuvieron expuestos con el paciente.

La situación llega a tal punto que el área de Infectología hisopó y dejó en cuarentena a todos los profesionales y demás áreas que estuvieron cerca de esta persona, pero también mucamas, e incluso personal de cocina.

Al mismo tiempo, buscan a todos los que estuvieron en contacto con las profesionales que estuvieron expuestos al paciente, y así seguir el rastro, es decir, sus familias y cercanos.

Dentro de días se conocerán las consecuencias de este grave error. (El Diario Nuevo Día).