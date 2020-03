El Gobierno dará una suma fija a monotributistas y autónomos

También anunciará que se suspenden los cortes de servicios públicos para jubilados y pensionados. “El Estado los ayudará”, dijo el Presidente.

El Gobierno todavía no lo anunció, pero ya lo decidió: ultima detalles del paquete de medidas que informará en las próximas horas para llevar un alivio a los trabajadores monotributistas y autónomos y jubilados y pensionados del haber mínimo.

Los monotributistas y autónomos hasta ahora no fueron alcanzados por las decisiones para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus. El Gobierno decretará que no paguen el impuesto mensual y que además reciban por parte del Estado una suma fija aquellos que integran las categorías más bajas.

Alberto Fernández también decidió que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo puedan postergar las facturas de los servicios públicos de agua, luz y gas y que las empresas concesionarias no interrumpan la prestación ante un eventual impago.

“Desde este lunes se va a conocer cómo resolvemos el problema del taxista, del monotributista, del que recibe una asignación universal, de las pymes y de los pequeños comercios”, aseguró el Presidente este domingo, en diferentes entrevistas televisivas.

“Los monotributistas de las más bajas categorías y la gente que no está registrada tendrán el auxilio del Estado”, destacó.

La semana pasada, al anunciar el cierre de las fronteras y la suspensión de las clases, el mandatario había informado las primeras medidas económicas: bono de $3000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo y un adicional de $3000 para quienes cobren planes sociales.

El jefe de Estado sumó a esa lista a los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, que también podrán postergar el pago de servicios básicos para poder llegar a fin de mes en medio de la pandemia, que afecta principalmente a los mayores de 60 años.

Luego, cuando anunció la cuarentena obligatoria, Fernández prometió llevar alivio a los monotributistas y autónomos. Esas medidas podrían ser anunciadas este lunes.