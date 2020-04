El Comisario de Las Heras respondió a las dichos de Carambia y pidió que se retracte

Mediante circular informativa, el Comisario de la Seccional Segunda de Las Heras Guillermo Enrique Solís, aclara sobre las expresiones injuriosas utilizadas por José María Carambia , jefe comunal de la localidad , hacia su persona.

En atención a los términos vertidos por José María Carambia , jefe comunal de la localidad de Las Heras, Prov. de Santa Cruz, dando publicidad en sendos medios radiales y de difusión masiva, como FM NEWS (Rio Gallegos), el pasado 21-04-2020. y Redes Sociales Facebook en el día de ayer, en un perfil también público.

En esta oportunidad HACIENDO USO DEL DERECHO DE RÉPLICA (Pacto de San José de Costa Rica) y fundamentalmente en virtud de la carga que establece la Constitución Provincial, en mi carácter de funcionario público y Jefe titular de la División Comisaria 2da. local., en cumplimiento efectivo de mis funciones por actos propios de ella y en cuestionamientos hacia los mismos, reñidos con la Ley -a quien le debo y rindo total y único respeto-.

Me presento por derecho propio, negando todas y cada uno de los las expresiones injuriosas, calumniosas y deshonrosas utilizadas por CARAMBIA, que agravian de sobremanera mi moral y honor de hombre de bien, de funcionario apegado a la Ley y al Código de Conducta para funcionario encargados de hacer cumplir la Ley. A tales efectos transcribo las expresiones de audio vertidas por CARAMBIA, resaltando las que considero agravian mi moral y honor, textualmente dijo:

“La Policía no están haciendo lo que corresponde, no todos no hay que generalizar nunca, pero hay un sector de algunos que no nos quieren responder bien, en los que son controles, capas que la provincia le dice que no le den bola al intendente o lo que fuese, le quisieron secuestrar la policía un auto municipal en pleno ejercicio de sus funciones, le querían poner multa y secuestrar auto a mi funcionario con mi permiso municipal yo firmado como intendente , haber el decreto es claro y dice que el intendente somos el delegado del poder federal, mi permiso vale más que el permiso provincial y el permiso nacional en el ejido urbano, entonces nos están tomando el pelo, yo creo que estos son directivas de los de arriba para los de abajo , por eso pido que al Comisario de la Segunda lo saquen , porque realmente no esta colaborando con ningún procedimiento, si el comisario de la 1ra muy bien, siempre predispuesto, pero el Comisario de la Segunda una Verguenza “.

Para rematar sus alocuciones pronunciando mi apellido: SOLIS Adjudicándome lo antes dicho. En lapso de audio comprendido entre los minutos 15.46 16.45 aproximadamente. Que puede apreciarse adjunto en el portal

(http://radionews.com.ar/es-el-gobierno-del-discurso-lo-que-… realidad/D. cuya nota presentada tituló “ES EL GOBIERNO DEL DISCURSO, LO QUE DICEN LOS MEDIOS NO ES LA REALIDAD”.

Es aquí, que ante la publicidad de los términos falaces y deliberados, dadas por una actitud claramente infundada del Jefe Comunal, es que no’ puedo sin más guardar silencio, pues hacerlo sin dar explicaciones de los actos de gobiernos que me fueran confiados en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional y Provincial dictados en el marco del DNU n° 297 y modificatorios y que CARAMBIA cuestiona, implicaría ni más ni menos que afirmar la falsedad de sus expresiones vertidas públicamente y sin reparos, reiterando la negativa de sus alegaciones.

En este contexto, comunico que en el marco de la declaración de pandémia efectuada por la OMS , por la infección causada por el virus COVID-19 (coronavirus) que azota al país y al mundo entero y en esa inteligencia es que los controles prevencionales se realizan justamente para prevenir la circulación de personas en forma masiva y sin justificación, ello en aras de evitar el contagio del virus COVID-19.

Así me permito decir que los procedimientos policiales se realizan a luz de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia dictados como consecuencia del Decreto Presidencial DNU N° 297 y sus modificatorios y en el marco del cual se secuestraron varios vehículos de uso particular, por encontrarse el conductor o la conductora en presunta flagrante violación de la cuarentena dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia.

En esos procedimientos hasta el momento no se secuestraron vehículos pertenecientes a la flota Municipal, ni mucho menos aplicado multas, por la simple razón de que escapa a la esfera de nuestra función y deberes específicos.

En este orden, los secuestros preventivos de vehículos y actas de imputaciones realizadas fueron comunicados y puestos a disposición del Juez competente, no verificándose ningún conductor que invocara la declaración jurada de excepción para circulación en Emergencia Sanitaria – COVID 19 de acuerdo a normativa vigente.

Así, este Comisario, moderno, si le vale la aclaratoria, se permite decir que solo recibe órdenes legitimas, claras de trabajo y ajustadas a derecho, de sus órganos de conducciones superiores encaminadas a optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, a fin de prevenir y conjurar el delito, y demás contingencias sociales que implican el actuar de los operadores policiales , no así para cuestiones políticas y discusiones estériles que en nada contribuyen a la seguridad pública , ni mucho menos a la población a la que nos debemos, y que CARAMBIA refleja en el audio como tomada de pelo por directivas de tos de arriba para los de abajo.

Desacertado pedido relativo a que me saquen!!! Como si mi carrera policial dependiera del humor o devoción de un jefe comunal , haciendo alarde del uso y abuso de poder, con claras intenciones de intromisión en los manejos de mis destinos y condiciones laborales. Dejando como último mensaje al cierre del audio, que, SOY UNA VERGÜENZA. Por favor CARAMBIA, Jefe Comunal, expláyese Usted , el porqué este funcionario Policial con veinte (20) años de ejercicio en el escalafón de seguridad, sin sumarios administrativos y judiciales abiertos, ni antecedentes que me inhabiliten par la función , resulta una vergüenza para Ud.?.

Si realizar controles preventivos y secuestrar rodados por infracción a las leyes es una vergüenza?. Si, lo soy. Si hacer caso omiso a los llamados telefónicos que pretenden que haga una omisión de mis funciones en un procedimiento policial, es una vergüenza?., Si, lo Soy. O si cumplir con lo estatuto por las instituciones del medio en marco de la difícil crisis global, que azota al mundo entero, al país, a la provincia y Las Heras frente a una pandemia sin precedentes: también es una vergüenza?. Permítame decirle CARAMBIA: que seguiré siendo una vergüenza, en pos de mi juramento honorifico, del cumplir y hacer cumplir la ley, y si así no lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden.

Ante todo lo narrado es que solicito públicamente y apelando a su hombría de bien, en pos de reivindicar mi calidad de buen funcionario Público, tenga la amabilidad de pedir disculpas y retractarse públicamente, utilizando los mismos medios, de las desacertadas frases injuriosas que agravian mi honor y moral, para así concluir que las expresiones las realizó en un momento de euforia sin intenciones de generar tal desdén. Ofreciendo mi dimisión inmediata ante el cargo que ostento en la División Comisaria Segunda y mi nueva asignación de destino, que la superioridad disponga, si so prueba lo que Ud. a dicho.

Atte. Guillermo Enrique Solís.