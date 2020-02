Eduardo Guajardo y los 40 años en la música

Semanas atrás dábamos cuenta de las novedades que el cantautor de la Cuenca prepara para este año. En la siguiente entrevista, “Guaja” habla de la génesis de esta celebración y rememora algunos acontecimientos trascendentales.

Publicado por: La Opinión Austral

El creador del clásico “Que va a Pasar un Obrero”, viene trabajando hace varios meses en diversos frentes con la intención de celebrar cuarenta años en la música, cuando comenzó con sólo 12 años. Desde entonces, muchas cosas han pasado en su vida, que ha estado marcada profundamente por su fuerte compromiso con el lugar que lo vio nacer, crecer y madurar como artista.

Aunque Guajardo, en esta oportunidad, se encuentra muy abocado también a revisar algunos artículos que ha ido escribiendo a lo largo de los últimos años y también a revisar poemas y ajustar las canciones que van a conformar su nuevo trabajo discográfico.

LOA: ¿En qué momento empezó a tomar forma esta posibilidad de celebrar los 40 años en la música con esta gran cantidad de material, tanto literario como musical?

Eduardo Guajardo: Tal vez porque los ciclos de años redondos nos ponen en la circunstancia de mirar la huella recorrida. Si se quiere, un modo de valorar el propio esfuerzo de haber sido coherente con la tarea que me impongo como artista. En el año 1979 salí por primera vez a recorrer este camino. Fue en el festival juvenil de San Julián, donde me tocó representar a mi pueblo. Era un niño de 12 años, y gané en mi categoría como solista vocal. Ya venía cantando desde la escuela primaria, en donde comencé a cantar en público desde primer grado. Fue aquello en la Escuela Provincial Nº 32 de 28 de Noviembre, donde viví hasta los 10 años de edad. Ya a los 14 años comencé a cantar las primeras canciones compuestas en letra y música, con mucho pudor, pero intuyendo que la cosa iba por ahí. No había muchas propuestas de música regional, salvo Héctor Raúl Ossés y Hugo Giménez Agüero, que venía haciendo punta. Toda esta experiencia y camino andado, miles de kilómetros, ciudades, regiones y países, escenarios de todo tipo, son parte de esta necesidad de celebrarme en la canción y la palabra.

LOA: ¿Qué podremos encontrar en ambos libros? Tenemos entendido que cada uno tiene un desarrollo diferente…

EG: Poemas y reflexiones sobre las tres heridas a las que el hombre siempre ha abordado con una intriga apasionada: la vida, el amor, la muerte. Y el ser humano que gestiona el paisaje, con sus luchas, sus esperanzas y anhelos.

LOA: ¿Tuviste que reescribir textos y poemas, o en realidad hubo una revisión sin demasiados retoques al material? Más allá de los necesarios, ¿hay textos pensados exclusivamente a partir de la posibilidad de editar el libro?

EG: Siempre emprendí la tarea del escritor con muchísimo respeto, porque me gusta la literatura. Cuando lees a clásicos, que han embellecido la existencia humana, es muy difícil creer en que uno pueda algún día sembrar lo propio en esos territorios de la palabra escrita. Sin embargo, siento que ya es tiempo de hacerlo. De dejar ese testimonio, más allá de las canciones. Lo más difícil siempre es sacar, editar los textos, y de alguna manera la autoexigencia nos lleva a ser muy prudentes y rigurosos. Y también es importante que la mirada criteriosa y sabia de un otro colabore en la gestación de los escritos. Para ello le pedí a la escritora Alejandra Geraci, que participara en el armado y corrección. Es también la manera de permitir que no todo esté sujeto a la propia mirada, que a veces puede ser riesgosa. La mayoría de los textos fueron pensados en la posibilidad de que habitaran las páginas de un libro. Queridos amigos escritores cada tanto me sugerían que publicara, sin embargo, yo sentía que no era el tiempo. Ahora siento que es el momento y estoy en ello. No sé cómo llegaré a financiar todo esto, pero al menos si no lo logro, los textos están ahí, esperando ser repartidos entre la gente.

LOA: En otras épocas era muy común encontrar cancioneros donde, además de las letras, encontrábamos acordes de las canciones de los artistas. ¿Cómo surgió esa posibilidad, teniendo en cuenta que en Internet se encuentra mucho material también?

EG: También fue a sugerencia de amigos, que creen que ese recurso de tener las canciones en papel puede colaborar para con quienes quieran aprender cómo tocar correctamente mis canciones. De algún modo, hay cierta intimidad con el papel, que nos permite estar más atentos a la hora de concentrarnos en las cosas que nos gustan. Si bien lo digital parece lo más aconsejable, la idea de retomar el formato de “Cancionero”, me parece interesante y necesaria. Y guardo la secreta esperanza de que pueda ser utilizado en las aulas de nuestras escuelas, como material didáctico.

LOA: ¿Te propusiste una fecha estimativa para la edición de las publicaciones literarias?

EG: Supongo que en la primera mitad del año. Pero como te digo, es una apuesta muy grande y tendré que andar paso a paso, entre la edición y el aporte que significa para nuestra cultura el material literario y vivir. Con todo lo que ello implica.

DISCO NUEVO TRAS 14 AÑOS

La celebración también traerá la posibilidad de la edición de un nuevo material. ¿Se trata de canciones escritas recientemente o que ya llevan un tiempo de maduración?

EG: Hoy puedo decirte que tengo 6 discos “maqueteados”, y varias canciones que han sido grabadas por otros intérpretes. Muchas son canciones que yo no he grabado, porque no lo hago desde el 2006, que fue cuando edité “Cantares de la lejura”. Es uno de esos proyectos, más acotado, que se llama “Infinitos”, y está dedicado a mis hijos, Pablo, Taiel y Catriel Guajardo. La canción de punta o corte de difusión, se llama justamente así.

LOA: ¿Quiénes te acompañan en este proceso? ¿Cuánto difiere esta grabación con respecto a tus discos anteriores?

EG: Es un disco muy abierto en cuanto a género y temática. No tiene nada que ver con lo que grabé hasta acá. Es un desafío que me prefiero tomar, porque no me gusta repetirme. Entre los que están trabajando conmigo en este proceso de disco, se encuentran músicos muy talentosos, pero además amigos que quieren mi obra y respetan mi tarea. Esto es parte también del camino andado. Leandro Álvarez, es quien está dirigiendo el proyecto como productor. Hace mucho que venía insistiéndome para hacer un disco y finalmente me convenció. Además entre los nombres que puedo adelantar, se encuentran: Néstor Basurto, Roberto Calvo, Leopoldo Deza, Ricardo Culotta, Taiel Guajardo, Nacho Abad, Oscar Giunta, Mono Banegas y Leandro Álvarez, entre otros que se irán sumando.

LOA: Hoy contamos con plataformas digitales donde encontrar tu material discográfico, ¿cómo te llevás con ellas (Spotify, YouTube, etc.)?

EG: Es lo que viene, el disco físico está en retroceso frente a estas nuevas tecnologías. Yo me llevo bien y las utilizo en todo lo que esté a mi alcance como lo que son, herramientas de difusión. En estos momentos estoy produciendo el primer disco de “Lito” Paredes, un cantautor de la Cuenca, con un bello trabajo poético musical. Y de verdad es enorme la inversión no sólo del trabajo artístico en sí, además de lo que demanda como inversión económica. Por eso es importante acompañar comprando el producto de los artistas que se toman muy en serio su trabajo para ofrecerlo como un modo de arrimarnos a la felicidad, al goce estético y la belleza.

LOA: Volviendo al trabajo por el aniversario, se trata, en general, de un proyecto tan amplio y diverso como complejo de llevar a cabo, ¿qué tan difícil será de poder financiar?

EG: Va a ser muy difícil como te venía diciendo, pero nunca ha sido fácil para mí y no creo que esta vez sea la excepción. En el caso del disco, aun no hemos definido si será en formato físico, ya que dependo de un dinero que hoy es imposible para mí. De no llegar a esa meta, nos queda el formato de EP, que es lo que se está usando en estos tiempos, el formato digital. En este caso, se subirá a una plataforma que ofrecerá la posibilidad de comprar las canciones.

LOA; ¿En qué momento de tu carrera dirías que te encuentra este aniversario? ¿Las inquietudes y la curiosidad siguen intactas?

EG: Estoy mucho más reposado, pero con las inquietudes intactas. Todo esto que quiero ofrecer en la celebración de mis 40 años como gestor de elementos de identidad, son parte de esa búsqueda, de esa curiosidad que me acicatea la necesidad de dar cada vez más. Espero encontrar los aliados necesarios, los cómplices adecuados para financiarlo sin tanto desvelo.