YCRT: Aníbal Fernández denunció que se firmaron contratos en locales partidarios y Concejos Deliberantes

El interventor de YCRT respondió los reclamos a un grupo de trabajadores despedidos. Confirmó que los telegramas ya están redactados ya que se derogó la Resolución emitida por la gestión de Cambiemos. También brindó un detalle sobre estado de los cesanteados

El interventor de YCRT, Aníbal Fernández, hablo a un grupo de trabajadores despedidos de la empresa estatal, producto de la determinación del funcionario nacional, por considerar que se trató de nombramientos irregulares. Los mismos fueron contratados en noviembre del año pasado por la gestión de Omar Zeidán (Cambiemos), a pocos días del cambio de Gobierno.

Según precisó Fernández en base a un informe interno, de los 417 solo hay evaluados 104. 76 aptos, 28 no aptos y 313 pendientes de evaluación, y agregó: “ustedes sabían que estaban haciendo las cosas mal”. En respuesta, los trabajadores presentes argumentaron: “esa es la parte médica. Usted está cargando contra los trabajadores y tendría que cargar contra la intervención anterior. Usted sabía que realmente nosotros vinimos por una fuente laboral”.

“Yo no cargo contra nadie”, aclaró el interventor de YCRT, y agregó: “yo tuve que derogar una resolución que está mal. No me lo expliques a mi, cuando te citen a declarar explicale al juez en qué lugar te hicieron firmar”. Hay trabajadores “que han manifestado con claridad que fueron a firmar los contratos a los Concejos Deliberantes y a locales partidarios”, dijo.

Fernández también denunció que “hay gente que tiene dos trabajos. Están designados acá y en otro lado”, y reconoció que “me duele el alma de tener que tomar esta decisión”, ante el reclamo de los presentes. Asimismo, informó que “7 tienen antecedentes penales y no pueden ingresar. 11 prestan servicio dependiendo de la provincia de Santa Cruz. 13 dependen de la Municipalidad de Río Turbio y 2 de la de 28 de Noviembre. Hay 12 que designaron y ascendieron, y 28 que pasaron a Planta Permanente, que no se podía”.

“La decisión está tomada y no se vuelve atrás. Les han mentido, yo no”, recalcó el exjefe de Gabinete de la Nación, aunque aseguró que “vamos a revisar todos los casos. Vamos a tener que tomar personal y lo vamos a tomar de acá”, y reiteró: “la resolución con la que los designaron está mal”.

Por último, Fernández precisó que “yo voy a hacer lo que me dice a mi todo el andamiaje legal del Estado, y además la denuncia penal”.