Documento: Mesa abierta de trabajadores de YCRT

Mesa Abierta nace el 8 de enero del 2020 con la preocupación de lo que se vivía en ese momento en la empresa, empezamos a coincidir en que era necesario una Auditoria y en función de ello establecer la discusión sobre la Unidad Económica la cual no veíamos reflejada en ningún lado. Entendíamos también que la discusión profunda debía darse en un V Congreso del Carbón actualizando toda la información y poniéndolo en el contexto actual. Como lo hemos expresado desde un principio somos un grupo de trabajadores de la empresa que la única finalidad que tenemos es que se logre la Auditoria correspondiente para saber en qué estado se encuentra y que se dé la Unidad Económica soñada por los trabajadores del yacimiento haciendo que la mina y la Usina sean una misma empresa indivisible.

Entendemos que para lograr ese objetivo principal tenemos que asesorarnos y analizar el proyecto de ley vigente que se encuentra en comisión en el Senado de la Nación. Sabemos muy bien en qué condiciones se encuentra y preocupados por lograr esa unidad tan deseada hemos desmenuzado cada artículo de la ley y el estatuto propuesto.

En los últimos días hemos visto como se empecinan en contrariar nuestro trabajo desde diferentes sectores políticos levantando datos y discusiones del seno de nuestra mesa que además es abierta y puede ser publicada solo en el sentido en el que consensuamos , pero que nadie se acercó a nosotros a dialogar y preguntar de que estamos hablando.

Lejos de ser antisistema, trabajadores parias, o marginales, nuestro sentido reside en que todos nos calzamos la misma ropa de trabajo y somos parte de un mismo proyecto de vida que involucra el desarrollo de los pueblos de la cuenca, es por eso que entendemos que no podemos politizar algo tan especial como el planteo de una ley que nos encierra a todos y que nos enmarca y abre el camino a una nueva empresa CARBOELECTRICA.

Bajo ningún punto de vista cuestionamos a ningún gobierno excepto a aquel que avasalle los derechos de los trabajadores y que valla en contra del desarrollo de los pueblos de la cuenca, por el contrario somos parte de las manifestaciones que nos permite nuestra vida democrática mediante la cual ponemos de manifiesto con nuestros pensamientos y escritos, tratando de ser lo más respetuosos posible de las formas empleadas para dirigirnos a las instituciones que atañen a la vida de los trabajadores.

En resumen Mesa abierta, no tiene distinción política, no tienen intereses comerciales, no conspira contra ningún sindicato, ni atenta contra ningún gobierno. No somos opositores de nada ni de nadie.

Mesa abierta es un espacio de debate que gira alrededor de la Auditoria y de la Unidad Económica y con la firme convicción de que el debate que allí exponemos debe ser amplio. El proyecto de ley anteriormente expresado que nos da la personería jurídica tiene que ser pulido y aclarado en muchos puntos.

Por lo tanto repudiamos absolutamente aquellos que toman nuestra iniciativa y contenido para hacer política y propaganda hueca y carente de contenido.

Todo esto que decimos lo hacemos con total transparencia y por ello creemos que es absolutamente necesario ampliarlo a todos los trabajadores, políticos, gremialistas, y demás actores de la vida de los pueblos de la cuenca en un V CONGRESO DEL CARBON tomando como antecedente el mandato del IV en donde la voz de los trabajadores y la sociedad en general expresaron su voluntad, teniendo hoy la necesidad de contextualizarla en la realidad actual.