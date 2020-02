Diputado por el Pueblo trató de “hipócrita y falso” a su intendente

El legislador y ex jefe comunal de 28 de Noviembre, Hugo Garay, dijo que la localidad “está gobernada por la maldad, la bronca y el odio”. Cómo dejó la Comuna, la persecución, la auditoría y el apoyo de la Gobernadora.

El ex Intendente y electo Diputado por el Pueblo de 28 de Noviembre negó todos los dichos de su reemplazante en el sillón comunal, Fernando Españón.

El Intendente señaló -primero a TiempoSur a seis días de haber asumido y luego a 30 días de ocupar el poder en conferencia de prensa- que la situación económica financiera de la Comuna era “grave”, con una millonaria deuda a proveedores y un déficit de 10 millones de pesos para abonar salarios.

“El Municipio quedó con una deuda de 1.600.000 pesos que lo hice público pero ese dinero es recuperable, porque son convenios con Provincia firmados, que esa plata debe entrar sí o sí. Parte es de educación por parte del mantenimiento y limpieza de escuelas, y parte de obra pública”, dijo Garay.

En cuanto a las deudas a proveedores, negó que sea millonaria y mencionó que “lo que entre será para pagar eso”.

También contó que durante su gestión se renovó el parque automotor. “Se compraron dos recolectores nuevos y un Ford 4000 que lo está usando él y que lo tuvimos guardado un año porque no conseguíamos la caja que lleva y que estaba cero kilómetro”, detalló.

“Como yo recibí funcionando el Municipio en el 2011, así lo entregué. De que hay chatarra, hay chatarra pero nunca se sacó esa chatarra. Siempre se fue dejando de lado lo que quedaba fuera de funcionamiento y esa es la chatarra de la cual (Españón) habla, pero en realidad encontró un parque automotor bien, con dos camiones nuevos.

Para mí, quedó bien y la comunidad lo sabe”, acotó.

SIN RELACIÓN

Pero Garay debería mantener contacto con Españón al ocupar el sillón legislativo. La relación no es buena o mejor dicho, es inexistente.

Según el Diputado, apenas Españón fue electo, lo invitó a una reunión “para que cuando él tenga sus cuatro secretarios designados, se pongan en contacto con los cuatro secretarios salientes, pero apareció un día y lo que hizo fue que fueron como 20 a generar conflicto, y desde allí no hubo más relación”.

Tal es la mala relación que el traspaso se debía realizar el 10 de diciembre a la 10:00, pero Garay marcó que “la hizo el mismo día pero a las 18:00″.

Así sostuvo que podrá seguir gestionando “para traer a la comunidad y seguir trabajando” para 28 de Noviembre. “Aparte él fue muy claro: Cuando le preguntaron por la relación con el diputado Garay, dijo que no tenía problemas porque tenía tres diputados”, indicó, en referencia a los tres legisladores de SER Santa Cruz, espacio al que pertenece Españón.

“Dio la pauta de que no iba a trabajar conmigo”, reafirmó y añadió: “Sale el hipócrita y falso el otro día en un medio de comunicación el día 19, invitando al diputado Garay a trabajar. Estamos locos. Sucede que 28 de Noviembre está gobernado por la maldad, la bronca y el odio”.

Al preguntarle si se refiere a un supuesto revanchismo con su sector, respondió que “los que estaban con Garay, los mandó a todos a barrer calles, no respetó nada y hubo percepción laboral y maltrato hacia la gente”.

AUDITORÍA

Otro punto fue que el Jefe Comunal pidió una auditoría contable al Tribunal de Cuentas, cuyo resultado “no fue nada malo”. “No había ningún tipo de observación. Es más, rendí los periodos de 2007, de Juzefiszyn y los cuatro años de la gestión de López, y lo mío lo rendí y quedaron los dos últimos cuatrimestres de 2019 para enviar al Concejo Deliberante”, detalló.

No hubo tampoco ingresos de personal durante su gestión. “Hace cinco años que el Municipio no tomaba gente por un acuerdo con el Gobierno provincial de no aumentar la planta en 2016 cuando ingresamos porque siempre fuimos deficitarios y lo seguiremos siendo. Y estaba el SEM que estaba de acuerdo, pero él es un tipo que no le hace los aportes al sindicato y tenía una persona del peronismo que trabajó 19 años en el partido y que estaba afectado por el Municipio. Pasaron todos los intendentes y seguía estando, llego él y lo sacó, y así se dice peronista”.

-TS: Españón dijo que tiene el apoyo de la Gobernadora

Yo también lo tuve y creo que lo sigo teniendo, se trabajó muy bien pero con este chico no se puede trabajar

-¿Cree que las internas dentro del Frente complicarán la gestión y a 28 de Noviembre?

No va a haber ningún tipo de complicación. El tiempo va ser testigo. Que yo no esté trabajando con él no significa que 28 no va a seguir creciendo como lo ha venido haciendo. Voy a trabajar a nivel provincial y nacional. (Tiempo Sur)