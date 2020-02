Después de un largo silencio, Hugo Garay, refutó las declaraciones de Españon

Lo hizo en una entrevista concedida a Tiempo Sur. En esa línea dijo que la localidad “está gobernada por la maldad, la bronca y el odio”

Apenas asumido el intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon resumió como “grave” la situación de la localidad, con 10 millones de pesos de déficit y 30 millones de pesos de deuda a proveedores.

Según sus palabras, encontró el Municipio,” fundido” y un gran desorden administrativo y contable.

A poco más de dos meses de su asunción, el ex intendente de la localidad Hugo Garay, luego de un largo silencio, hizo su descargo al respecto y en dialogo con Tiempo Sur, dijo que la localidad “está gobernada por la maldad, la bronca y el odio”

En ese contexto ex Intendente y hoy Diputado por el Pueblo de 28 de Noviembre negó todos los dichos de su reemplazante en el sillón comunal, Fernando Españón.

Garay, dijo que el municipio quedó con una deuda de 1.600.000 pesos que hizo pública, pero que pero ese dinero es recuperable, porque son convenios con Provincia y ese dinero debe ingresar. “Parte es de educación por parte del mantenimiento y limpieza de escuelas, y parte de obra pública”, fundamentó

En cuanto a las deudas a proveedores, negó que sea millonaria.

Asimismo, denunció revanchismo con su sector, ”los que estaban con Garay, los mandó a todos a barrer calles, no respetó nada y hubo percepción laboral y maltrato hacia la gente”.

Por otra parte Garay, quien debería mantener contacto con Españón al ocupar el sillón legislativo, confió que relación con Españon es inexistente.

Otro punto fue que Fernando Españon pidió una auditoría contable al Tribunal de Cuentas, cuyo resultado “no fue nada malo”. “No había ningún tipo de observación”, indicó y negó que hubiera ingresos de personal durante su gestión.

De todos modos adelantó que no habrá ningún tipo de complicación, con respecto a su gestión y que seguirá trabajando por su pueblo: ” Que yo no esté trabajando con él (Españon) no significa que 28 no va a seguir creciendo como lo ha venido haciendo. Voy a trabajar a nivel provincial y nacional”, sostuvo