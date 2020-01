Denuncian persecución a dos años de los despidos en YCRT

En redes sociales denuncian acciones de la intervención de Omar Zeidan.

A dos años de los despidos. Siguen las persecuciones y aprietes mientras siga Zeidan, Guimard, Lumachi, Roldán, y todos los carneros de la intervención Macristas… va a seguir lo mismo y peor si no los sacan… Pero no m arrepiento de lo q hice, por defender mi trabajo, defender a mis compañeros, por estar codo a codo… por no venderme, no vender hasta mi alma como hicieron muchos…. Pero si deseo con toda mis fuerzas que les vuelva multiplicado por mil cada día d sufrimiento, cada lágrima derramada de mis compañeros de sus familias y mía.