Coronavirus: En momentos difíciles la solidaridad se hace presente!

El aislamiento agrava a los sectores más carenciados ya que sin poder realizar su habitual trabajo informal, no pueden subsistir.

Podemos ejercitar la solidaridad, desafiándonos en el intento de hacerlo en comunidad, evitando el contagio del virus para protegernos y proteger a los demás.

Debemos prestar una atención especial a nuestros mayores, a nuestra familia, pero podremos dejar de mirar al otro? Las realidades son diferentes en los distintos sectores y hay barrios más carenciados que otros donde la cuarentena además, impide hacer “changas”, o cualquier trabajo por horas, lo que muchas veces es el único ingreso con el que cuenta una familia.

La realidad es difícil para todos, pero hay quienes no dejan de intentar ayudar a los más vulnerables, y otros que, se ocupan de aportar a sectores ligados a la contención sanitaria, o para quienes están velando por el cumplimento de la cuarentena que requiere de la presencia de personal de seguridad.

El caso de Don Raúl Soto, es la iniciativa necesaria y oportuna, porque tuvo la idea de facilitar dos habitaciones de la Hostería Capipe a los camioneros que llegan hasta este punto del país, luego de recorrer cientos de kilómetros para abastecer de combustible y comida a los habitantes de la cuenca carbonífera, por ejemplo.

La solidaridad no puede ser deliberada, sino que debe regirse por la condición de no provocar la circulación de mercancías ni de personas en la vía pública -condición que evita o reduce el contagio del virus en esta pandemia-.

¿Entonces, como implementamos mecanismos para asistir a changarines, o trabajadores por hora en la cuenca carbonífera? Porque además, carecen de recursos para sostenerse por más tiempo en esta cuarentena.

Pensamos que junto a los “Comités de Contingencia” seria propicio hacer llegar alguna ayuda a esas familias que están impedidos de rebuscarse el día, y porque además quedándose en sus casas, nos ayudan.

¿Debemos armar grupos?, ¿Y quiénes lo integrarían? … vecinos, la iglesia, organizaciones sociales, gremios, empresarios solidarios, tal vez? Sólo es una idea, un pensamiento en voz alta.

No podemos dejar la cuarentena, no es momento. Sin embargo, por qué no diferenciar un sector en el supermercado al que asistimos, que se convierta en depositario de alimentos no perecederos y/o productos de limpieza… una vez que se reúna una cierta cantidad, el municipio puede encargarse de distribuirla con las precauciones necesarias para mantener las condiciones sanitarias. Ojo! Es una idea. Tómela o déjela.

Pero si usted tiene alguna otra idea, hágala llegar, porque hoy es momento de estar juntos, de pensar integralmente. Si nos quedamos en casa, tomamos las medidas indicadas, estamos haciendo lo que debemos hacer, pero me dirijo a esos que no pueden con su genio y siempre pueden algo más, porque todos necesitamos de todos.

Esta situación nos afecta a todos, nadie zafa. Igual podemos hacer algo por alguien para hacerles más llevadera la cuarentena. Son quienes hoy necesitan de contribuciones solidarias y porque además nos hará sentir verdaderamente útiles!

Aceptamos ideas, sugerencias, propuestas y todo lo que pueda convertirse en acciones reales en situación de pandemia. Si querés sumar, estamos ansiosos de leerlos. Gracias por seguirnos hasta acá!.

L.G