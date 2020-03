Coronavirus: Desmienten caso positivo en Puerto Deseado: “Es un error en el Malbrán”

El director del Hospital Distrital aclaró que no hay casos positivos en la ciudad y la información que se difundió es errónea. En Puerto Deseado hay hasta el momento 17 casos en control, pero ninguno con resultado positivo.

El intendente Gustavo González junto al Director del Hospital Distrital Dr. Gustavo Mirón comunicaron a la comunidad que no hay casos de coronavirus en la localidad de Puerto Deseado.

“Habíamos confirmado tres casos negativos y no teníamos casos pendientes”, indicó el profesional médico, quien advirtió que “lo primero que pensé en que era un error”. “La única explicación es que sea un error humano que se confundieron de ficha, nombre u hospital”, sostuvo Mirón, al dar cuenta que la última muestra la enviaron a Río Gallegos y “al Malbrán no llegó todavía”.

Por esto, dejó en claro que “el error lo deben haber cometido en el Instituto Malbrán en Buenos Aires” al indicar que esa persona se radica en Puerto Deseado.

“Según los datos esta persona es de Buenos Aires, tiene 21 años y esa persona no existe como residente de Puerto Deseado, la dirección no coincide y no figura en la base de datos de nuestro hospital”, remarcó Mirón.

Sobre la situación epidemiológica en la localidad, indicó que tienen 17 casos en control, con 5 casos nuevos de Cerro Vanguardia y, de estos 5, una persona estaba con síntomas y fue hisopada para enviar la muestra al Malbrán.