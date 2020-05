Coronavirus: carta de un caso sospechoso local

Una vez más las redes sociales se convirtieron en una herramienta de difusión de situaciones sin su correlato con la realidad en 28 de Noviembre. Las personas que se encontraban en cuarentena la pasaron muy mal mientras esperaban los resultados por supuesto coronavirus. Incluso se llego a divulgar sus identidades.

Los recientes casos en estudio por unos pacientes de 28 de Noviembre para descartar que hayan contraído coronavirus han generado un sinfín de comentarios de todo tipo. Desde la alarma pertinente ante un posible caso en la localidad, como también opiniones de las más burdas. Tras constatarse de no estaban infectados, fueron dado de alta este mismo viernes.

Ante ello, uno de los dos vecinos que se encontraban en cuarentena preventiva al COVID 19 y había retornado a la localidad procedente de Córdoba el 18 de abril, en el marco del programa “Volver a Casa” implementado por el Gobierno Nacional, escribió en las redes sociales su descargo sobre la situación.

Recordemos que este jueves fue informado desde el municipio que los resultados del hisopado dieron negativo.

En su perfil, escribe: En vista de lo sucedido en el transcurso de éstos últimos días que es de público conocimiento, recibiendo diferentes acusaciones por un rumor que estuvo circulando en la Cuenca, primero en principal y lo más importante, nosotros estamos en perfecto estado de salud, llevamos 13 días de aislamiento desde el día 18 de abril que llegamos a nuestra localidad, nuestros resultados dieron negativo y los chequeos diarios que nos realizaban dieron todos bien.

Y continua: Desde el primer instante fuimos conscientes y responsables, lamentablemente hay unos pocos malintencionados que armaron algo que no existe, que no es cierto, que se tomaron el tiempo y la molestia de nombrarnos tanto a mí como a Leonel con algunos comentarios negativos y agresivos pero pese a todo eso, primero decirles que sean más cuidadosos y respetuosos a la hora de querer dañar o jugarle una mala pasada a alguien, porque hay gente atrás de uno y no saben cómo pueden repercutir en ellos

También les quiero agradecer a ellos porque nos dimos cuenta de la gran cantidad de personas hermosas que nos rodean, tanto familia, amigos y conocidos que se preocupan y velan por nosotros. A esos pocos, les deseo mucha paz interior, mucho amor y felicidad porque nosotros sí lo tenemos

Quiero agradecer enormemente al área de salud, por su enorme labor, su predisposición, tiempo y entrega. A la municipalidad de 28 de Noviembre, al intendente Fernando Omar Españon, al Secretario de gobierno Carlos “Colo” Fuentes y su equipo que se encargaron que todo marche bien, al destacamento de policía por el seguimiento diario, al concejal Horacio Lavié y su equipo que estuvieron al tanto de nosotros. ¡Muchas gracias a todos!