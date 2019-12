Congreso de Adosac decidió dos días de medidas de fuerza

Lo decidió el congreso realizado en la localidad de Las Heras durante la jornada de este martes. Es por la falta de llamado a paritarias entre otros planteos.

Los delegados de cada una de las filiales se reúnen en el local que posee la asociación en la localidad de Las Heras.

Durante el Congreso Extraordinario los representantes de las distintas filiales debatieron sobre la situación actual del sector y se resolvió llevar adelante dos días de medidas de fuerza ( este miércoles y jueves) ante la inacción del CPE, que ignora los pedidos de paritaria sectorial.

Las resoluciones del congreso

ADOSAC exige una oferta salarial acorde al costo de vida, antes del 10 de febrero.

La primera semana después de la presentación docente se realizará un nuevo congreso para adoptar las medidas de lucha en caso que el gobierno no cumpla.

En estas condiciones no inicia el ciclo lectivo 2020

Ante el ajuste llevado adelante en estos cuatro años por el gobierno de Alicia Kirchner que sobre la espalda de los trabajadores declaro el superávit provincial, poniendo a los trabajadores de la administración pública entre la pobreza y la indigencia, incumpliendo además el compromiso de una propuesta salarial en el segundo semestre de este año. El congreso provincial de la ADOSAC reunido en la localidad de Las Heras resuelve además:

· Exigir una convocatoria urgente a paritaria con una oferta salarial que saque de la pobreza al trabajador docente y lo equipare con el costo de la canasta familiar en Santa Cruz.

· Determinar 48 hs de paro y movilización para los días miércoles 18 y jueves 19, bajo la advertencia de que es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial la no finalización del ciclo lectivo 2019 y el no inicio del ciclo lectivo 2020.

· Exigir el inmediato cese del ataque del gobierno provincial al sector docente a través del presentismo, descuentos de salarios, la persecución a través de sumarios y aprietes y la intervención y coacción en las juntas de clasificación.

· Ratificamos que el núcleo educativo de Perito Moreno debe ser destinado a una institución educativa de gestión pública, laica y gratuita

· Repudiar las declaraciones del Intendente de la localidad de Perito Moreno Mauro Casarini, quien en su intento de privatizar la educación en la localidad, ataca a los trabajadores de la educación que defienden la educación pública.

· Adherir a la movilización 18D convocada por el plenario del sindicalismo combativo, que se planta ante el nuevo gobierno por trabajo, salarios y todos los derechos de los trabajadores.

· Ratificar la defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio.