Conferencia de prensa: Concejales de 28 de Noviembre piden abrir el diálogo con Españon

La relación entre el intendente Fernando Españon y el Concejo Deliberante no logra encausarse, tampoco con el gremio municipal, es por esto que ayer , martes, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre de parte de los ediles Aldo Aravena, Isabel Gatica y representantes del Sindicato de Empleados Municipales

En la ocasión los concejales se refirieron a los problemas del municipio y expresaron que situación podría mejorarse con que el intendente asista al Deliberante para reanudar el diálogo o diera respuesta a sus solicitudes de dialogo.

Resaltaron la ausencia de una comunicación fluida y el desinterés por las opiniones de los ediles.

La primera que tomar la palabra fue Isabel Gatica quien manifestó que el motivo de la convocatoria,” es por lo que viene sucediendo desde el 10 de diciembre en que hemos asumido como concejales y los problemas que han llevado a que como cuerpo deliberativo no podamos tener el personal que necesitamos sin estar nombrado por el intendente lo cual no nos deja funcionar como Concejo Deliberante”

En ese sentido refirió que se enviaron varias notas al intendente solicitando reuniones que no se llevaron a cabo.

Por otra parte detalló que “la semana pasada tuvimos una reunión con el secretario (de gobierno) de la cual participó (Aldo) Aravena, nuestro abogado, Anita Castro y la charla no duro más de diez minutos por la falta de respeto hacia mi persona”

“Estamos en una puja donde los vecinos están en el medio y hoy se nos presente el tema de la tarifaria. Los vecinos quieren ir a pagar y no les están cobrando. Hace media hora recibimos una nota en la que nos pide una sesión extraordinaria para el día jueves donde se trate la tarifaria”

“Si bien no está cerrado el canal de dialogo no nos recibe” , expresó

“Todo esto empieza cuando nosotros le dijimos al intendente que no íbamos a bajar todos los módulos, que del 1 al 3 no se tocaban y del 4 al 8 se iba a tratar con la COPARL en marzo”

“Estamos teniendo este problema casero que no implica que nosotros como concejales no estamos dispuestos a trabajar y darle las herramientas al intendente para que avance”, indicó

“Vino mucha gente por necesidades, tenemos el tema de los NYC (Nacidos y Criados) también. El (ministro de Gobierno Leandro) Zuliani nos dijo que iba a bajar inmediatamente ayuda de Acción Social para los chicos que en ese momento estaban en la ruta y la única ayuda que tuvieron fue el bolso de Navidad”

“No sé qué pasa realmente. Si no hay dinero porqué se tomaron tantos secretarios, cuando el intendente en campaña dijo que dentro del municipio había gente que se iba a valorar y se los iba a poner en cargos y a la fecha es lo contrario. El 5 de marzo es la primera sesión, si Ana Castro no está nombrada por el intendente no se va a iniciar el periodo legislativo y volvemos a la mismo, y los vecinos quedan en el medio de todo”, sostuvo

En tanto el concejal Aldo Aravena, ratificó que hasta el momento no han sido recibidos a pesar de los pedidos de reunión: “Le pedimos que nos dé un espacio en su agenda y nos podamos reunir. Quiero acompañar al gremio. Estoy de acuerdo en su reclamo, no nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Nosotros seguimos con la esperanza de poder sentarnos a dialogar con el intendente”, puntualizó

Por su parte, desde el Sindicato de Empleados Municipales dijeron que “no se escapa a nadie la discusión que hemos tenido con el actual intendente y lo único que ha buscado en estos más de 40 días es querer proscribir al sindicato SEM. Ese es el objetivo que tiene. Pareciera que en esta gestión se está poniendo de moda el autoritarismo en la cual hay una sola voz de parte del patrón que tenemos y no le interesa el disenso y a veces el consenso que podemos tener a través de un dialogo genuino”

En ese sentido, citó el documento emitido por el gremio, respecto a la situación en que se encuentran. En esa línea consideraron que “hay un problema de instituciones”

También expresaron que el día 17, se le presentó a una nota al Españon para “sentarnos y empezar a trabajar en lo que hace a nuestra actividad y no tuvimos respuesta. Prácticamente ya hemos enviado 45 notas al ejecutivo y algunos de los funcionarios; porque la representatividad la tenemos”

“Este capítulo nos va a llevar a una situación legal y judicial”, sostuvieron desde el gremio. Asimismo, se declararon en estado de alerta y movilización,

“Los compañeros están teniendo aprietes, hostigamiento y percusión dentro de sus funciones”, denunciaron y agregaron que “tenemos tres recursos de amparo y cantidad de situaciones denunciadas”