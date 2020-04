Cómo funcionarán los servicios exceptuados en Santa Cruz

Tras nuevas habilitaciones del Gobierno nacional y provincial, las municipalidades también sumarán sectores en lo que será una cuarentena administrada. Las 11 nuevas actividades y su funcionamiento en esta nota.

Santa Cruz cumplió ayer una semana sin nuevos casos de Coronavirus y a partir de mañana comenzará a funcionar una cuarentena en fase “administrada” para algunos sectores que están habilitados para trabajar con los permisos y las precauciones correspondientes.

Las novedades de la jornada de ayer destacan las conversaciones del presidente, Alberto Fernández, con los gobernadores para regionalizar la habilitación controlada para algunos nuevos sectores como los médicos, los odontólogos, los comercios con “comercio online” y “delivery” más otros rubros como los comercios de pago no bancarios.

En el Poder Ejecutivo están convencidos de que la clave está en la responsabilidad casi individual: Mantener la distancia, usar barbijo, medidas de higiene como hasta ahora.

Finalmente, cerca de las 21:00 se conoció la Decisión Administrativa 524 que detalla que estarán incluidas las siguientes actividades:

1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

2. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.

3. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

5. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

6. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

7. Ópticas, con sistema de turno previo.

8. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

10. Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

11. Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

COMERCIO “ONLINE”

Una de las principales novedades pasa por el comercio “online” que ya tiene todo listo para funcionar, pero sin abrir sus puertas y con servicio de “Delivery”.

En este caso, en Río Gallegos la Municipalidad de Río Gallegos, mediante la Secretaría de la Producción, Comercio e Industria, ya creó una plataforma “digital, abierta, dinámica y segura con el objetivo lograr la mayor interacción posible entre comercios y consumidores”.

Es allí donde los comerciantes de Río Gallegos deben inscribirse para sumarse oficialmente a la venta “online” de sus productos.

Desde la Secretaría invitaron a entrar al sitio “riogallegos.gov.ar/…/nueva-plataforma-comercial/” y registrarse.

También aclararon que las habilitaciones regirán a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación.

DELIVERY SIN ALCOHOL

Entre las novedades conocidas ayer en Río Gallegos, se informó que el Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia de Río Gallegos se reunió con el Intendente y le manifestó su preocupación por el consumo de drogas y alcohol en el aislamiento.

Roberto Ortiz y Teresa Soto, en representación dl Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia (CoMuNA) de Río Gallegos se reunieron con el intendente Pablo Grasso y el diputado Eloy Echazú, a los efectos de reafirmar su preocupación por el consumo de drogas legales como el alcohol o el tabaco, y más específicamente en este contexto de pandemia.

Allí, el Intendente dijo que no serán habilitados los delivery de alcohol, los cuales no estaban permitidos tampoco previamente.

Gabriela Turra y Juan Cuevas, en representación del sector de peluqueros, fueron recibidos por el intendente Pablo Grasso y le expresaron su preocupación por la acuciante situación económica que atraviesa el sector en vistas a la imposibilidad de ejercer su oficio ante la pandemia de Coronavirus.

Los representantes de las peluquerías expresaron que fue un muy buen encuentro, “establecimos un canal de diálogo para ver cómo será la implementación de la apertura de nuestras peluquerías. Inclusive el Intendente nos sugirió algunas cuestiones que no teníamos en cuenta”.

Juan Cuevas aseguró que “existen medidas de higiene y seguridad para poder insertarse nuevamente en la actividad pero que van a esperar y acordar con el Municipio cuando sea el tiempo de salir del aislamiento o podamos comenzar a trabajar”, finalizó.

LA OBRA PÚBLICA PRIVADA

Según pudo averiguar TiempoSur, está claro a nivel municipal el trámite que tienen que realizar quienes ejercen la obra pública privada.

En este caso, los trabajadores deben elevar una nota en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, solicitando el permiso correspondiente para poder circular hacia su lugar de trabajo.

Para eso deben llevar el DNI para comprobar su identidad, como así también la tarjeta verde con los datos del vehículo en el que se movilizan y el rango horario de la obra en la que se desempeñan.

COBRANZAS EXTRABANCARIAS

El Banco Central autorizó hoy a las empresas de cobranzas extrabancarias a operar a partir del próximo lunes 20 de abril. Para ello, deberán cumplir con las normas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Salud, tanto para sus clientes como para sus empleados.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los locales, el cronograma de atención previsto es para los lunes, atención a los clientes con documentos terminados en 0 y 1; los martes, cuyos DNI estén finalizados en 2 y 3; los miércoles, los documentos terminados en 4 y 5; los jueves, DNI terminados en 6 y 7; y los viernes, serán atendidos los clientes con documentos finalizados en 8 y 9.

Los usuarios deberán concurrir con su DNI para poder ser atendidos en fecha y como la apertura de los puntos de pago será “en forma paulatina y progresiva” se recomienda chequear los inicios de actividades en las webs de cada una de las empresas.

También se informó que habrá un límite de facturas aceptadas. Cada cliente podrá abonar un máximo de ocho servicios o impuestos.

Mientras los adultos mayores y las personas pertenecientes a grupos de riesgo tendrán atención prioritaria y, en la medida de disponibilidad de cada sucursal, se habilitarán horarios especiales para ellos.

TARJETAS DE CRÉDITO

Entre los comercios que están habilitados, también aparecen las tarjetas de crédito que funcionarán con el mismo mecanismo y además ya les brindan a los habitantes de Santa Cruz un turno prefijado con día y rango horario, según su número de documento.