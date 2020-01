Brizuela sobre YCRT: “Espero que se le empiece a decir la verdad a la gente”

El ex concejal de Rio Turbio, Nicolás Brizuela y ex candidato por el Frente de Todos a la intendencia, se refirió a un tema que atañe a la localidad. No hay noticias, aun, de que alguien se haga cargo de la Intervención de YCRT y el yacimiento hasta el momento está en un largo impasse. Existe gran incertidumbre sobre la empresa y un profundo silencio de parte de quienes están manteniendo reuniones y conversaciones sobre su futuro. Precisamente sobre este tema fue consultado Brizuela por Patagonia Nexo.

Patagonia Nexo:¿A sido convocado para ocupar algún espacio teniendo en cuanta que perdió por muy pocos votos – seis solamente- la intendencia que ganó finalmente Darío Menna?

Nicolás Brizuela: No. Hasta el momento nunca fui convocado, ni me han llamado a pesar de que representamos a mucha gente. Evidentemente las cosas que uno plantea hacia la comunidad parece que al sector que hoy gobierna no le parecen bien, ni les gusta que uno las diga.

-Hubo una reunión en la que participó la gobernadora de la provincia Alicia Kirchner, Máximo Kirchner, Edgardo De Petri, junto a Atanasio Pérez Osuna, Matías Mazú y el diputado por 28 de Noviembre Hugo Garay, donde se trató la situación del yacimiento, pero no fueron convocados los intendentes de la cuenca carbonífera. ¿Cómo analiza esa situación?

-Creo que hoy quienes dirigen las comunidades, deberían haber estado presentes, pero también tendrían que haber estado presentes los gremios que son la parte directa de lo que significa el trabajo en la empresa. Desde hace muchísimos años que se viene defendiendo la empresa YCRT y hoy con la nueva composición que se quiere dar a la empresa, lógicamente tendrían que estar los trabajadores que están representados por los gremios. Lamentablemente hasta la fecha no hemos logrado que se nombre al interventor.

La nueva figura legal tiene que ver con que los trabajadores sean parte (de la empresa) y con la usina; pero cada día parece que nos vamos alejando de lo que es el futuro nuestro; que es la usina. Por ahí siento como que nos quieren mentir en cuestiones que son importantes para la comunidad y que las posibilidades se alejan.

Espero que se le empiece a decir la verdad a la gente. Hay trascendidos que hablan de una inversión privada.

Esperemos que la inversión prometida por el gobierno nacional llegue y lógicamente que la mina empiece a funcionar.

-¿Cuando habla de inversión privada, se refiere a los trascendidos que aseguran que hay empresas que estarían ofreciendo al gobierno nacional de invertir para luego manejar la venta de energía?

- A eso me refería. Creo que hoy nosotros lo que tenemos que buscar es una unidad económica que funcione netamente a través de la empresa y lo que se genere se traduzca en energía a través de la usina. Eso nos garantiza que tengamos futuro. Los trascendidos son cada vez más fuertes pero la parte privada tampoco nos garantiza que esto sea de esa manera.

Esperamos tener un futuro que a la comunidad le sirva. En la política uno está de paso pero lo que quedan son las comunidades. Hoy tenemos un futuro incierto y los que tienen la posibilidad de participar en algunas mesas no están contando lo que está pasando y eso no está bueno porque debemos como comunidad saber lo que se está ocurriendo.

-No hay que olvidarse de un punto muy importante que tiene que ver con la judicialización que tiene hoy la usina termoeléctrica por los compromisos incumplidos por parte de Isolux Corsan…

-Eso tiene que ver con lo que ha pasado. El estado nacional en eso tiene que diferenciarse y con la participación de la provincia- según lo manifestado por la gobernadora- ser parte de la nueva composición de la empresa. Eso tiene que salir rápido pero también tiene que haber responsabilidades y la justicia tiene que tomar una posición con relación a lo que paso en estos cuatro años.

Queremos que no se deje pasar más tiempo y que la usina empiece a trabajar y que la justicia no deje pasar lo que ha ocurrido en cuanto al funcionamiento y la inversión.

-Cree que el estado nacional-si bien esta la figura de Máximo Kirchner- se encuentre distante de pensar que la cuenca carbonífera y la misma provincia estén al frente del yacimiento?

-Lo que percibo es que esos actores que estaban en la puerta de la Casa Rosada esperando el cambio de gobierno para hacerse cargo de la intervención de a poco fueron cambiando la forma de ver como se iba a manejar ese tema y hoy participan de la mesa pero no están siendo sinceros con la gente; cuando hoy necesitamos ser informados.

El gobierno nacional ha manifestado que va a reactivar la usina y eso conlleva el compromiso de todos los trabajadores de poner en funcionamiento la mina. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Perdimos mucho en estos cuatro años y no podemos dejar pasar más tiempo. Creo que tenemos que dejarles a nuestros jóvenes estabilidad.