Belloni anuncio medidas en el Decreto Municipal 143/2020

En medio de la emergencia sanitaria por Coronavirus, que afecta fuertemente la economía de El Calafate, al basarse principalmente en el turismo internacional, el intendente Javier Belloni anunció algunas medidas mediante decreto 143/2020 en el que se destacan las siguientes medidas económicas y sociales:

1. Las familias con ingresos formales acreditados menores a $40.000, que cuenten con una sola propiedad destinada a vivienda unifamiliar, no pagarán impuesto inmobiliario por el plazo que dure el aislamiento social obligatorio.

2. Todos los establecimientos comerciales que no pueden ejercer su actividad por el decreto municipal recibirán la devolución de lo abonado en concepto de habilitación o renovación comercial en forma de crédito fiscal. La devolución será proporcional a los días que estuvieron cerrados por esta circunstancia.

3. Los transportes turísticos de pasajeros habilitados en la Municipalidad de El Calafate no pagarán patente por el lapso que dure el aislamiento social obligatorio.

4. Se posterga el pago de cuotas de terrenos, viviendas, derechos, planes de pago, refinanciamientos, y todas las obligaciones contractuales para con el municipio, hasta que finalice el aislamiento social obligatorio.