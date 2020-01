ATE emitió un comunicado en desacuerdo con la continuidad de Omar Zeidán al frente de la intervención de YCRT

En las últimas horas trascendió que la Intervención, a cargo de la empresa carbonífera YCRT permanecerá al frente hasta que se designe a un nuevo funcionario a cargo. En ese contexto ATE RT emitió un comunicado en el que pide el “inmediato apartamiento” de la intervención y se designen autoridades.

En los últimos días del año pasado existió una reunión encabezada por Alicia Kirchner donde se volvió a promover el proyecto de ley que establece la finalización de la intervención de la empresa, la conformación de un directorio del que participarían el Estado nacional, el Provincial y el Municipal, con la participación incluso de los propios trabajadores mineros.

La continuidad de Zeidán al frente de la intervención, podría extenderse hasta marzo.

Lo que se sabe hasta el momento es que el subgerente de Abastecimiento y encargado de coordinar la transición con el Gobierno nacional, Miguel Arancio Guzmán, acompañado de Zeidán, y el contador de la empresa Esteban Quintela, se reunieron con Alberto Hensel, en la Secretaría de Minería, de allí se desprende que gestión continuaría.

En este contexto los trabajadores nucleados en ATE Rio Turbio emitieron un comunicado en el que expresan su desacuerdo con esta decisión, solicitando que la actual intervención “sea apartada de inmediato” y que se proceda a definir una nueva administración, esgrimiendo querer ponerse” en marcha en forma inmediata”

El comunicado:

Ante el hecho que aún no se haya efectuado la transición sobre el complejo carboeléctrico YCRT, y pese a que hace un mes ya hubo cambio de mando en el gobierno central; necesitamos tanto los obreros de YCRT y sus dependencias como las comunidades de Rio Turbio y 28 de Noviembre cuyo eje económico central es el yacimiento minero, su ramal ferroindustrial y terminales ferroportuarias, sumado el anhelo de poner en marcha el sueño pionero de mineros de la obra de la usina en base a nuestro carbón; que se trate con prioridad que la administración de YCRT por funcionarios del gobierno neoliberal de Cambiemos sea apartada de forma inmediata, y se proceda a definir la nueva administración del gobierno del modelo nacional y popular que retomó la conducción de la patria.

Los trabajadores del carbón, no solamente pedimos que se vayan los que corresponde que ya no estén; sino que además, manifestamos claramente que ya no queremos seguir perdiendo el tiempo con funcionarios que nos flexibilizaron, nos atrasaron, y con quienes se rompió el vínculo de valores por acción de los mismos funcionarios que hasta hoy persisten como en recaída.

Los pueblos de la cuenca carbonífera, obreros del carbón, santacruceños queremos ponernos en marcha de forma inmediata. No por capricho, sino porque queremos ser parte de la solución para recuperar el país y desde esta tierra minera del sur aportar al desarrollo de la nación.