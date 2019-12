Atanacio Pérez Osuna:” No lograron quebrarme, siempre estuve fuerte y firme”

El ex intendente tuvo un cálido recibimiento en la cuenca por militantes de su espacio y amigos. Estuvo acompañado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.

El ex intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, fue excarcelado, tras más de un año detenido por una denuncia de corrupción presentada por Omar Zeidán, quién fue allanado por otra demanda iniciada por el mismo Osuna.

En ese contexto, se hizo presente en la Unidad Básica Eva Perón de Rio Turbio, donde lo esperaban militantes y amigos para darle una cálida bienvenida.Estuvo acompañado por el Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini.

El ex intendente se manifestó agradecido por el recibimiento y sobre su detención dijo que “no fue algo casual. Fue todo digitado. Todo armado”

“Fue el día 29 de diciembre”, contó y siguió “me habían informado que me iban a detener porque era el hombre más fuerte de la cuenca y yo dije ese día en la reunión del sindicato de Luz y Fuerza que siempre he estado con mi pueblo y con mi gente y que yo no los iba a abandonar a ustedes”.En ese sentido contó cómo fue su detención en Buenos Aires

También dijo que “cuando deje la intervención el 10 de diciembre de 2015, deje una empresa en marcha”

“Nosotros jamás hemos pedido que no se investigue, pero creemos en el principio de inocencia. Que se debe ir a juicio pero en libertad como corresponde y si somos culpables que nos condenen”, aseveró

En esa instancia defendió a Julio De Vido: “Se le pide el desafuero a Julio De Vido y yo les digo que es un compañero que jamás nos abandonó, si logramos todas las inversiones es porque permanentemente tuvimos el apoyo del compañero Néstor Kirchner y Cristina, y en esos cinco años que estuve he tomado alrededor de 1500 trabajadores y muchos de ellos fueron despedidos”

Pérez Osuna puso el ejemplo que de la diputada Aida Ayala de Cambiemos, Resistencia (Chaco) “con un fraude de 260 millones, tres veces le pidieron la detención y no fue desaforada. Si eso no es política que es entonces”

Según Pérez Osuna el gobierno de Mauricio Macri “quería meternos presos a todos, destruirnos y manejar un país para 5 o 6 millones de argentinos”

“Nosotros trabajamos para la gente y tenemos que hacer todo a favor de la gente”, aseguró al referirse al gobierno peronista.

En esa línea habló de Carlos Zannini, quien también estuvo detenido” nos inventaban cualquier cosa para que no levantemos la voz y querían callarnos pero no lo lograron y yo les decía a todo el mundo que no me iba a quebrar. No me iba a quebrar por ustedes”, sostuvo el dirigente, quien despertó el aplauso de los presentes.

Sobre el final de su alocución, se refirió a su inquebrantable fe en que iba a sortear el momento vivido: “Como dije, no lograron quebrarme. Siempre estuve fuerte, firme. Jamás tuve que recurrir a tomar ninguna pastilla para dormir, Siempre la fortaleza, siempre leyendo y para mi sorpresa mucha gente me fue a ver y muchas otras me mandaban a preguntar que necesitaba”.

LG