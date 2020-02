Aníbal Fernández se refirió los cesanteados en YCRT: “Fueron puestos a dedo”

En comunicación con Radio Nacional Río Turbio, el interventor de YCRT, Aníbal Fernández aseguró que los 417 cesanteados del yacimiento, fueron puestos “a dedo” por la anterior intervención,

En ese contexto expuso: “(José Lucas) Gancerain soy yo. Nosotros tenemos una forma de trabajar de muchos años. Hemos hecho muchas cosas. Hemos trabajado en muchas jurisdicciones y siempre dejando nuestra marca positiva de un buen trabajo. Acá lo vamos a hacer de la misma manera”

Agregó:” Lo que estamos haciendo en este momento es tomar la primera decisión que tenemos que tomar. Nosotros hemos habilitado la web face del yacimiento en la cual tenemos la posibilidad de que se inscriban los curriculum y cuando llegue el momento de eventualmente tener que tomar personal, sean los sindicatos los encargados de la selección, el intendente del Turbio y el intendente de 28 de Noviembre para que sean figuras públicas quienes estén buscando y comprobando que en esto no hay amiguismo, sino que estamos buscando algo serio donde no se deje a ninguno afuera.

Sobre los despidos dijo que “los tomaron el 25 de octubre. Dicen que es a partir del 15 pero la resolución la firmo el 25. No sé porque le regalaron 10 días a los trabajadores y el mismo 30 de Noviembre los pasan planta permanente. No tiene facultad. Es una desviación del poder la que está haciendo el interventor porque no tiene facultad para pasarlos a planta permanente”

Fernández, en esa línea, indicó “que ninguno de ellos (los despedidos) fue por el diario, la radio o la televisión sino que fueron convocados a dedo por alguien que tiene que saber que estas cosas pueden suceder”

También se refirió a las informaciones ligadas a la nueva gestión de la empresa: “Todo lo que hacemos queremos que lo conozcan y lo ponemos en Instagram, en el Twitter que abrimos nosotros, pero particularmente en el Facebook de la propia empresa y en mi Facebook”

“Yo quiero que ustedes lo miren y vean los comentarios que dicen de todo el personal que trabaja ahí. Son muy duros respecto de estas contrataciones que a nadie les satisfizo porque mientras que echaban gente y mientras los apretaban so pretexto de cualquier porquería para que se fueran de la empresa le metían por la ventana 417 trabajadores”, indicó

En esa línea aseguró ser respetuoso de los trabajadores, pero recalcó que en este caso fue una” desviación del poder, porque se perdieron las elecciones y esas cosas no se tienen que hacer”