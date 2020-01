Aníbal Fernández: “Asumiré lo más pronto que pueda”

Comenzaremos toda la tarea de revisión y conocimiento de la situación y estaré diseñando un viaje a Turbio lo más pronto que se pueda”, sostuvo el ex jefe de gabinete de Cristina de Kirchner.

Aníbal Fernández se sumó este jueves al Gobierno del presidente Alberto Fernández como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

A través del Decreto 119/2020, publicado en el Boletín Oficial, el abogado y contador que supo desempeñar varios cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo volverá a la función pública después de poco más de cuatro años de su renuncia como jefe de Gabinete cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner.

A comienzos de año, el ex intendente de Quilmes, que se define en Twitter como “incondicional de Alberto y Cristina (Kirchner)”, había manifestado su apoyo al jefe de estado : “Si en algún momento el Presidente me necesita, me buscará y estaré”. De esta manera, Aníbal Fernández sucederá en el puesto a Omar Zeidán

En ese contexto, Fernández, en dialogó con FM Tiempo, señaló: “Con Alberto no hablamos nada, no le pedí nada y quedamos en que yo no tenía vocación para hacer esto pero le dije que si él me necesitaba en algún lugar yo iba a estar”

Sobre el ofrecimiento del cargo dijo que: “Hablando con la Gobernadora, Alicia Kirchner, que la quiero como a Néstor y Cristina, me hicieron el comentario de que lo habían charlado con Máximo de que me hiciera cargo de YCRT”

En relación a la empresa, señaló: “Yo tengo mucha convicción de lo que hay que resolver, hay muchas cosas que se hicieron mal y hay demasiadas cosas que hay que mirarlas con detenimiento y con mucho respeto por los que trabajan en ella. Hay que hacerlo con mucha seriedad. Teniendo la usina que puede abastecer prácticamente saliendo de boca de mina, sería tonto no ponerla a funcionar. Yo estoy convencido que se va a hacer y el resto de las cosas tienen todas las condiciones para cumplir con ella. Si Dios me ayuda un poquito, creo que podemos dejar un día la gestión con las cosas en su lugar”

Al abordar el tema sobre la figura legal del yacimiento, opinó que “no es difícil. Es cuestión de explicarlo y que los compañeros que están a cargo de esta situación la comprendan y la pongan a funcionar”

Acerca del personal y si se revisarían las nuevas designaciones, aseguró: “No tengo interés en sembrar terrorismo de nada. Hay que sentarse y escuchar a los que han trabajado en ese tema para saber cómo están las cosas”

El ex jefe de Gabinete adelantó también una futura reunión con los gremios en Rio Turbio.

“Asumiré lo más pronto que pueda. Comenzaremos toda la tarea de revisión y conocimiento de la situación y estaré diseñando un viaje a Turbio lo más pronto que se pueda”, sostuvo

Por otra parte, explicó que sería “muy difícil quedarme en la provincia todos los días”. De lo que se desprende que repartirá su tiempo entre Rio Turbio y Buenos Aires.

“Nunca creí en eso de manejar las cosas por control remoto. Yo cuando competí por la provincia de Buenos Aires siempre dije que estaba convencido de irme a vivir a La Plata. Uno tiene que hacer esas cosas con mucho cuidado y con mucho respeto; no se puede manosear ni faltar el respeto a los que están trabajando todos los días ahí y a pesar de que soy un bicho contrario al frio, son las reglas de juego y habrá que estar”, sostuvo Fernández.

Respecto a definiciones sobre las personas que lo acompañaran en su gestión, evitó dar nombres, aunque dijo: “Están en mi cabeza”