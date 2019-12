ANDRES CIRNIGLIARO “La vocación del Gobierno actual es resignificar la cuestión tarifaria en la Argentina”

El nuevo presidente de Servicios Públicos analizó los anuncios de Alberto Fernández acerca del congelamiento de tarifas de luz. Qué pasó en la era Macri y hacia dónde debe ir el nuevo esquema.

Andrés Cirnigliaro habló con La Opinión Austral acerca del anuncio que esta semana hizo el presidente de la Nación, que luego llegó al Congreso de la mano del proyecto de ‘Ley de Solidaridad Social y Desarrollo Productivo’, que incluye el congelamiento de las tarifas de gas, luz y agua por seis meses en todo el territorio argentino.

“En principio, lo festejamos, porque lo que hace es compatibilizar la lógica de funcionamiento de la provincia de Santa Cruz con Nación. Los principios rectores que definen la composición tarifaria, que pueden ser los costos de producción y la ganancia privada o el desarrollo productivo y los ingresos familiares, son los elementos que valorizan el precio final de la energía”, apuntó.

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) manifestó que durante los cuatro años del gobierno de la alianza neoliberal Cambiemos, “ajustaron los costos de las tarifas a los costos de producción, es decir, los dolarizaron” y frente a eso, en Santa Cruz “durante todo 2016 no se hizo modificación alguna, pero los años siguientes los elementos que estuvieron en consideración fueron los ingresos familiares y cómo repercutían los impactos de las tarifas”, explicó.

Para Cirnigliaro, el anuncio que hace el presidente de la Nación sobre suspender los efectos de los aumentos que dejó previstos el gobierno anterior, es un cambio paradigmático en términos sociales.

En la ley “hay todo un capítulo dedicado a la energía eléctrica, que trata sobre tres cuestiones puntuales: la reevaluación tarifaria con un plazo de 180 días, para reevaluar la recomposición tarifaria, analizando cómo es que se componen las tarifas según los proyectos que quedaron del gobierno anterior; se da marcha atrás con el traspaso de EDENOR y EDESUR, y se va a intervenir el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Energía)”, dijo.

Consultado acerca de por qué se hizo necesario intervenir este organismo, que surge con el proceso de privatizaciones de principio de los ‘90 con la reforma del Estado, sostuvo que “el ENRE regula la actividad el sector en función de los principios de competitividad que establece el mercado y, por lo tanto, es un actor que, si bien está dentro de la órbita del Estado, representa un beneficio para las empresas”.

Durante el macrismo, su titular fue Andrés Chambouleyron, quien había sido litigante en contra de Argentina en algunos juicios ante el CIADI, “es decir, no tenía ni siquiera los intereses nacionales”, cuestionó Cirnigliaro, recordando que el ENRE regula las tarifas de EDENOR y EDESUR.

“La intervención tiene como objetivo regularizar y resignificar el principio rector detrás de la composición tarifaria. Ya no se trata de un bien de consumo mercantil, sino de una herramienta de desarrollo y para eso tiene que estar al servicio de los sectores industriales, comerciales y residenciales. Creo que la frase más notoria al respecto la dijo Axel Kiciloff: ‘Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es saqueo’”.

En este punto, Cirnigliaro precisó que si el Estado no actúa para garantizar el acceso a los servicios, no cumple la función de protección de la ciudadanía y ejerce protección de los capitales privados.

Asimismo, el presidente de SPSE desmintió los argumentos esgrimidos por algunas empresas energéticas, que manifestaron que el congelamiento tarifario les impediría invertir. Ahora se congelan y no van a poder invertir porque “no sólo no hubo inversiones, sino que tuvieron ganancias exponenciales. Está todo en los libros contables, hay información pública. Las eléctricas, principalmente EDESUR y EDENOR, no perdieron en la era Macri y además tuvieron condonación de $ 19 mil millones, mientras que SPSE tuvo que regularizar su deuda con Cammesa, con convenio de pago de la deuda heredada y la actual, haciendo un esfuerzo enorme por estar al día”.

La tarifa en Santa Cruz

En la provincia gobernada por Alicia Kirchner, “las tarifas contemplan el precio mayorista, que es lo que nos cobra Cammesa y que se define en función del costo de transporte y de generación. Cuando se dolarizaron esos costos, Cammesa tuvo un aumento exponencial, la última factura fue de $ 197 millones y en 2015 fue de $ 5 millones”, recordó.

Así las cosas, aunque se determine el congelamiento tarifario, para que no haya mayor impacto en la provincia deberían también suspenderse los aumentos en el segmento de transporte.

“Está claro que la vocación del Gobierno actual es resignificar la cuestión tarifaria en la Argentina”, opinó Cirnigliaro, para quien los jueces y juezas que durante este tiempo tuvieron amparos contra el Estado Nacional por los tarifazos, pudieron haber hecho la diferencia.

“La Justicia pudo frenarlo, de hecho hay leyes nacionales, la propia Constitución pudo usarse como herramienta, el 14 bis, hay varios artículos que ampararían una medida de esa naturaleza”, dijo, aunque aclaró que “la decisión de las tarifas es una construcción política, y la Argentina tiene una discusión pendiente respecto a cómo gestionar los servicios públicos en general y la energía eléctrica en particular”.