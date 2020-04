Alberto habilita hoy a intendentes para que controlen a los coronavivos

El presidente reveló que los mayores abusos de precios se registraron en los ‘mercados de cercanía’ y no en los super. Por eso, desde hoy los municipios están habilitados controlarlos.

Las declaraciones que hizo este domingo el presidente Alberto Fernández revelaron que, según datos oficiales, la idea que circula sobre que las grandes superficies comerciales dedicadas a la venta de alimentos son las que están cometiendo los mayores abusos en el marco de la cuarentena obligatoria, podría no ser tan así.

Además, pone en el ojo de la tormenta otra idea, también muy popular, acerca de que el comerciante ‘del barrio’ cobra más barato sólo porque es vecino.

¿Qué dijo Alberto? Sostuvo, nada más y nada menos, que las mayores irregularidades con respecto a la obligación de retrotraer precios a los valores de seis de marzo y a cumplir con la ley de la competencia fueron realizadas por los mercados de cercanía.

Así lo establece la Resolución Nº 100 de la Secretaría de Comercio para 2.300 productos; algo que los supermercados cumplieron -aparentemente- pero los mercados de barrio no, y al parecer llevaron los aumentos al orden del 30% en muchos productos de primera necesidad.

En una entrevista con Horacio Verbitsky, el presidente se preguntó “¿por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios cuando no son precisamente hijos del socialismo?, ¿por qué pudieron y el pequeño no? Porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso y eso hay que corregirlo”.

Por eso, en la jornada de hoy el Estado Nacional publicará un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, esta vez para modificar la Ley de Defensa de la Competencia y que los municipios tengan la facultad de controlar precios en esos mercados.

Hasta el momento, los intendentes de Santa Cruz no tenían esa facultad. Podrían sí, en cambio, controlar que se estuviese cumpliendo con el cierre de negocios que no estaban exentos por el decreto que impuso el aislamiento obligatorio, o que infringieran cuestiones bromatológicas, pero no podían verificar precios.