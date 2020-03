4 personas demoradas por violar la cuarentena obligatoria en 28 de Noviembre

Sólo pueden circular las personas exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia presentando la certificación correspondiente que acredite su caso particular.

Cuatro personas fueron demoradas en 28 de Noviembre- en distintos operativos – por violar la cuarentena obligatoria que rige en el país.

En este sentido, cabe señalar que diariamente los efectivos realizan diversos patrullajes y controles en las calles de la localidad con el fin de que todos los ciudadanos cumplan con la medida.

Dichas personas fueron llevadas a la sede policial y luego recuperaron la libertad. Los casos quedaron en manos del Juzgado de Primera instancia de Rio Turbio.

A cada demorado se le notificó de la correspondiente causa e inmediatamente, tras ser liberado, se le instruyó para iniciar el aislamiento sanitario.

La ciudadanía sólo puede circular para abastecerse de alimentos y medicamentos o en casos de urgencia médica, entre otros particulares exceptuados.