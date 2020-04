28 de Noviembre: Entraron a robar en una casa en plena cuarentena

Sucedió el fin de semana. Eran jóvenes conocidos por el dueño de casa. “Un día te despertas y vez que entraron a tu casa a robar en plena cuarentena cuando estamos todo el día ahí, la sensación es horrible, te sentís vulnerable, indefenso”, se lamenta en las redes sociales.

Este fin de semana se produjo un robo en un domicilio de 28 de Noviembre. Se realizó la denuncia correspondiente.

“Más allá de lo material y de lo que puede llagar a tener valor para unos y para otros no valer nada, lo lamentable es que vivimos en un pueblo donde nos conocemos todos, todos laburantes, algunos tienen un poquito más otros quizás un poco menos, pero todos más o menos en la misma situación, acá no hay millonarios ni gente viviendo en la calle”, dice el hombre en su cuenta de la red social.

“Lo cierto es que un día te despertas y vez que entraron a tu casa a robar en plena cuarentena cuando estamos todo el día ahí, la sensación es horrible, te sentís vulnerable, indefenso, te queda un sabor amargo, es raro todo, todo mal, te cagan el día”, continua.

Por supuesto que uno para auto consolarse y ser un poco optimista piensa que solo son cosas materiales y que por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima.

Después de hacer la denuncia correspondiente, consultar a los vecinos si vieron algo, atar cabos, pasar unos días de mierda, llega el peor momento cuando te enteras que los que entraron a tu casa son chicos que conoces de toda la vida

Las cosas las recuperamos todas, un poco rotas y manoseadas, pero si ya tenemos todo acá, ojala en un acto de buena fe nos den las merecidas disculpas a mí y a mi familia. Y paguen lo que rompieron”, finaliza