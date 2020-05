28 de Noviembre continuará con la misma modalidad de aislamiento

Se determinó la apertura de nuevos rubros pero continuaran con el aislamiento preventivo focalizado. El gobierno local, decidió no permitir las salidas de esparcimiento, con el objetivo de prevenir el contagio. Y en lo relativo al transporte de pasajeros interurbano, continúa sin autorización para funcionar.

El intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon , afirmó esta tarde que la cuarentena continúa tal cual como se venía llevando a cabo al aludir a la decisión de la jurisdicción de no sumarse a la posibilidad de otorgar salidas diarias a la población en aislamiento obligatorio.

“Hemos estado reunidos con el Comité de Contingencia y se ha decidido la apertura de algunos rubros, pero seguiremos con el aislamiento focalizado”, explicó

En la misma línea, aseguró que “el comportamiento de la gente de 28 ha sido muy positiva”

Respecto al anuncio de apertura de nuevos rubros, detalló que podrán funcionar en esta nueva etapa los lavaderos de vehículos por turno, gomeras, talleres mecánicos , estudios jurídicos y consultorios odontológicos , a quienes se le comunicara la metodología a aplicarse .

Las actividades flexibilizadas comprenden las obras, algunos comercios y las profesiones independientes; aunque cada una de ellas debe seguir un protocolo obligatorio para llevarse a cabo. En todos los casos, debe respetarse el distanciamiento social y el uso de barbijo.

Por otra parte, aún no estarán habilitadas las salidas de esparcimiento, ni recreativas para la población.

“Por el momento no vamos a autorizar la hora de esparcimiento, en virtud de que estamos en un proceso de cuarentena de personas que han venido de otros lados. Hay 33 personas aisladas en esa situación y hasta el viernes vamos a evaluar como seguimos”

De acuerdo al anuncio realizado por el intendente el servicio de transporte no será habilitado: “Por el momento no lo vamos habilitar por que como les dije tenemos gente que está aislada y queremos que terminen con ese aislamiento preventivo para tomar decisiones”

Por otro lado, aseveró que constantemente se evalúa sumar algún sector económico más a las excepciones de la cuarentena obligatoria. Recordemos que 28 de Noviembre forma parte de la “zona verde o blanca “, por no tener casos de coronavirus activos.

Por último, agradeció a la población que está en sus casas y pidió paciencia a los comercios que están solicitando poder abrir, como por ejemplo, los gimnasios porque dijo ” estaríamos violando lo que dice el DNU”

Por otro lado, no hizo mención al permiso de circulación entre las localidades de la cuenca, aclaro que” tenemos la responsabilidad de seguir encapsulando la localidad para que no se produzcan casos de coronavirus. No obstante expresó que “tenemos charlas entre las secretarias de gobierno de las dos localidades y seguramente habrá decisiones la semana próxima”